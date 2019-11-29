Çorum'un Ortaköy ilçesinde bulunan Şapinuva Antik Kenti'nde arkeolojik kazılar devam ediyor. Kazılarda Hititlerden kaldığı düşünülen iskelet parçalarına ulaşıldı.

Hitit Üniversitesi adına çalışmaları yürüten Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, antik kentin Hititlere başkentlik yapmış önemli şehirlerden olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Tepelerarası ve Ağılönü mevkileri olmak üzere 2 ayrı bölgede kazı yaptıklarını anlatan Süel, "atölyeler mahallesi" olarak isimlendirilen alanda Hitit dünyası için çok önemli bulgulara rastladıkların ifade etti.

Prof. Dr. Süel, "Hitit dönemine ait dolgu içinde insan kafatasına ve sol femur (uyluk) kemiğine rastladık. Bu çok önemli bir buluntu. Bunlar bize, Hitit bilimine ve Hitit dünyasına çok şey kazandıracak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Antik DNA çalışmaları yapılacak

Şapinuva ve Hattuşa'nın Hititlere ait bugüne kadar açığa çıkarılan 2 şehir olduğuna dikkat çeken Süel, şunları söyledi:

"Bu kafatası ve sol femur kemiği, bize büyük bilgiler sağlayacak. İskeletin üzerinde antropolojik incelemeler ve çalışmalar başladı. Yapılacak antik DNA çalışmaları, ırksal olarak akrabalık ilişkilerini ortaya koyacak."

Aygül Süel, 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen kafatası ve kemiğin Hitit Üniversitesi Antropoloji bölümünde incelendiğini de belirtti.

Kaynak: AA