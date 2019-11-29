Çanakkale'de 2 bin 700 yıllık geçmişine ışık tutan Parion Antik Kenti'nde, kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığınca yılın 12 ayına çıkarılmasıyla çalışmalar sürüyor.

Kazı Heyeti Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve desteği ile kazılara devam ettiklerini söyledi.

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Bakanlığın kazıların sürekliliğiyle ilgili kararının ardından Parion'da çalışmaya 5 Nisan'da başladıklarını belirten Keleş, "Şu anda belki de bölgede en geniş katılımlı ekiple 11 sektörde çalışıyoruz. Bunlardan tabi en önemlileri odeon, tiyatro ve Roma hamamı sektörleri. Bunun dışında kentin güney nekropolünde daha çok restorasyon amaçlı çalışmalar gerçekleştirdik" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Troya Savaşı'nı başlatan Paris'in resmi

Antik kentin ziyaretçi sayısının son 2-3 yılda belirgin şekilde arttığını vurgulayan Keleş, İÇDAŞ AŞ'nin 2008'de başlayan sponsorluğunun 10 yıl daha süreceğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Keleş, Paris'in burada yaşadığı, gençliğini burada geçirdiğinin bir belgesi olarak ellerinde sikke mevcut olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Bunların üzerinde Paris'in resmi var. Bu sikkelerden dünyanın çeşitli büyük kataloglarında görüyoruz ama burada ele geçmesi bunların tamamının Parion'da basıldığını, buranın sikkesi olduğunu bize kanıtlıyor. Bu neden önemli? Çünkü Troya Savaşı'nı başlatan Paris, bazı antik kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre yetişmesi için Parion'a gönderiliyor. Ele geçen bu sikke de bunun bir kanıtı. Bu anlamda son derece önemli."

"Antik kentin isminin nereden geldiği ile ilgili güçlü bir kanıt"

Keleş, Parion Antik Kenti'nin isminin nereden geldiğinin hep bir tartışma konusu olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Bir rivayete göre, Parion'un "Paris'in kenti" anlamına geldiğine değinen Keleş, "Bu hep bir söylenti olarak kalmıştı ama bu sene ele geçen sikke bize bunun doğru olabileceğini kanıtlıyor. Bu sikke bize Paris'in burada yaşadığı ve kente adını vermiş olabileceği noktasında ciddi bir veri sağlıyor, bu da bizim için son derece önemli. Yani burası aslında Paris'in kenti diyebiliriz. Parion'un Paris'in doğup büyüdüğü bir kent olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Prof. Dr. Keleş, İmparator Gallienus dönemi milattan sonra 3'üncü yüzyıldan kalma sikkenin, Romalılar tarafından kentin kurucusunun Paris olarak kabul edildiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: AA