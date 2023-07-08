Sanatçı Özkan Uğur için taziye mesajları

Uzun zamandır lenf kanseri ile mücadele eden sanatçı Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

Paylaşılan taziye mesajlarında, Türk müziğine damga vuran sanatçının eserleri ile anılmaya devam edeceği vurgulandı.

Uğur'un vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada yayımladığı mesajında, "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/IKibqlnwd8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 8, 2023

"Sadece notalarda değil, ruhlarımızda da derin izler bıraktı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Derin bir hüzün içindeyiz. Sadece notalarda değil, ruhlarımızda da derin izler bırakan Özkan Uğur’u kaybettik" notunu paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Türk müziğinin unutulmaz gruplarından MFÖ'nün solisti, canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazının kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Uğur için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de başsağlığı mesajı geldi. Tekin ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 69 yaşında vefat eden sanatçı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

​​​​​​​Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu Özkan Uğur'un vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Özkan Uğur'un vefatı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, şunları ifade etti:

"Sanat camiamızın mümtaz isimlerinden olan, müzik ve sinema alanlarında milli kültürümüze sunduğu değerli katkılarıyla her zaman sevgi ve saygıyla andığımız Sayın Özkan Uğur'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."