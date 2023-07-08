Bakan Ersoy'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Derin bir hüzün içindeyiz. Sadece notalarda değil ruhlarımızda da derin izler bırakan Özkan Uğur’u kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Bakan Koca, bir süredir tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

69 yaşındaki Uğur, bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu.