78 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Hale Akınlı için 16 Aralık’ta saat 10.00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde tören düzenlenecek.

Sanatçı daha sonra Şişli Camii'nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Çamlık Mezarlığında toprağa verilecek.

Ankara'da 1941'de dünyaya gelen Hale Akınlı, sanat hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda başladı. Sanatçı, 35 yılı aşkın süre bu kurumda aktif roller aldı.

TRT'de seslendirmeler yaptı

Tiyatronun dışında TRT ve özel televizyon kanalları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta seslendirme yapan Akınlı, kariyeri boyunca "Tırpan", "Sular Aydınlanıyordu" ve "Hadi Öldürsene Canikom"un da aralarında bulunduğu çok sayıda görev aldı.

Sanatçı, Zeki Ökten'in yönettiği ve senaryosu Yılmaz Güney'e ait olan, Şerif Sezer ve Tarık Akan'ın başrollerinde yer aldığı "Yol", Şerif Gören'in yönettiği "On Kadın" ve Tunç Başaran'ın "Uçurtmayı Vurmasınlar" adlı filmlerinde de yer aldı.

Kendisi gibi tiyatro sanatçısı Hamit Akınlı ile evli olan sanatçı sadece tiyatroya değil, sinemaya ve televizyon dünyasına yaptığı katkılarla zihinlerde kaldı.

Kaynak: AA