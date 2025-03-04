Sanatçı Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık iki aydır tedavi gören ve iki gün önce 75 yaşında hayatını kaybeden Akbayram için öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede, Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram taziyeleri kabul etti.

Edip Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törene ve cenaze namazına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, şunları söyledi:

"Türk müziğinin çınarlarından birini daha kaybettik. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerine, ailesine başsağlığı temenni ediyorum. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Sevenleri buradaydı, çok üzgünüz. Türk ozanlarının o kıymetli dizelerini dile getiren bir sanatçımızı kaybettik, başımız sağ olsun."

"Biz çırağız, onlar usta"

Şarkıcı Sinan Özen de Akbayram'ın gençlik yıllarında idollerinden biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben de bu sanat trenine bindikten sonra onu tanıma ve onunla tanışma fırsatını buldum. Bazen sevdiğiniz insanları tanıdıktan sonra artı ve eksisi olur. Bende çok daha yukarıya tırmandı, Edip ağabey ile olan o güzellik. Bazı insanlar vardır, onların zamanı yoktur, zamansız sanatçılardır. O kadar çok şey yapmışlardır, bırakmışlardır ki Edip ağabey de öyle. Halkla iç içe, mütevazıydı, omurgası, duruşu vardı. Emekçinin yanında olan bir insandı. Asla ve asla unutulmaz, mümkün değil."

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, Akbayram'ın yerinin hiçbir zaman doldurulamayacağını ifade ederek, "Bu öyle laf olsun diye söylenen bir şey değil. Popüler kültüre aldanmayın. Biz çırağız, onlar usta. Her işi ona danıştığımda, Edip ağabey dinlerdi. Ustalığın, mütevazılığın ne demek olduğunu, 'ben' diye bir şeyin olmadığını bilen biriydi. Dinimizde de 'ben' yok, 'biz' diye bir makam var. O makamı bilen ustaların başı eğik olur. Edip ağabey bunun bir karşılığıdır." görüşünü paylaştı.

"Yaptığı işle, müzikle, halkın ve bu toprakların imzasını şarkılara taşıdı"

Oyuncu Halil Ergün, Edip Akbayram'ın insanı, yurdunu ve mesleğini çok seven birisi olduğunu vurgulayarak, "Derin izler bıraktı, hiç unutulmayacak. Adam gibi adamdı. İnsani değerlerin bütün özelliklerini taşıyan bir kardeşimizdi. Yaptığı işle, müzikle, halkın ve bu toprakların imzasını şarkılara taşıdı. Unutulmayacak, ışıklar içinde yatsın..." diye konuştu.

Oyuncu Menderes Samancılar, Akbayram'ın yerinin hiçbir zaman doldurulmayacağını dile getirerek, "Gerçekten iyi bir devrimci, önder, dost, arkadaştı. Hiçbir zaman unutmayacağız. Söyleyecek o kadar çok şey var ki. Mekanı cennet olsun. Arkadaşlarımızı sırayla gönderiyoruz. Edip ağabey de içimize çok büyük acılar ekti. Dileriz ki bu acıları çok sık yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Cenazeye, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Erol Evgin, Deniz Seki, Selami Şahin, Metin Özülkü, Onur Akın, Kerem Görsev, Ercan Kesal ve Ali Sunal da katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Edip Akbayram'ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.