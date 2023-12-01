"Sadık Ahmet" Yunanistan'ın gündeminde

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Sadık Ahmet" filmi ile ilgili “Sadık Ahmet’in hayatını beyaz perdeye aktarmak demek bizler için TRT için kimliğimizin gölgelenmesine ve bağımsızlığımızın kısıtlanmasına asla izin vermeyeceğimizin ilanıdır" dedi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT ortak yapımı “Sadık Ahmet” filminin önemini bu sözlerle anlattı.

Batı Trakya'daki Türk toplumunun yıllardır uğradığı haksızlıkları anlatan film daha vizyona girmeden Yunanistan’da gündem oldu.

Aşırı sağcı Yunan Çözümü Partisinin Meriç milletvekili Parashos Papadakis, TRT Genel Müdürü Sobacı'nın açıklamasını da hatırlatarak Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'e filmle ilgili soru önergesi verdi.

Papadakis, "Söz konusu filmin geri çekilmesi veya en azından Trakya'mızda herhangi bir televizyon kanalıyla gösterilmeye çalışılmaması yönünde girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Papadakis, Yunan Bakandan söz konusunu filmin geri çekilmesini istedi.

Film 29 Aralık'ta seyirciyle buluşacak

Yunan Dışişleri Bakanına, filmin en azından Batı Trakya'da herhangi bir televizyon kanalıyla gösterilmeye çalışılmaması yönünde girişimde bulunmayı düşünüp düşünmediklerini sordu.

Kendini Batı Trakya Türklüğüne adayan Doktor Sadık Ahmet'in hayatı Yunanistan'ın baskıcı tutumuyla mücadele ederek geçti.

Onun hayatını anlatan film 29 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.