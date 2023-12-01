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Kültür-Sanat
TRT Haber 01.12.2023 06:50

"Sadık Ahmet" Yunanistan'ın gündeminde

Türkiye’de 29 Aralık’ta vizyona girecek olan TRT ortak yapımı “Sadık Ahmet” filmi Yunanistan’da gündem oldu. Yunan Çözümü Partisi milletvekili Parashos Papadakis, Yunanistan Dışişleri Bakanı’ndan Batı Trakya Türk azınlığının lideri, merhum Doktor Sadık Ahmet'in hayatını anlatan filmin gösterilmemesi için girişimde bulunulmasını istedi.

"Sadık Ahmet" Yunanistan'ın gündeminde

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Sadık Ahmet" filmi ile ilgili “Sadık Ahmet’in hayatını beyaz perdeye aktarmak demek bizler için TRT için kimliğimizin gölgelenmesine ve bağımsızlığımızın kısıtlanmasına asla izin vermeyeceğimizin ilanıdır" dedi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT ortak yapımı “Sadık Ahmet” filminin önemini bu sözlerle anlattı.

Batı Trakya'daki Türk toplumunun yıllardır uğradığı haksızlıkları anlatan film daha vizyona girmeden Yunanistan’da gündem oldu.

Aşırı sağcı Yunan Çözümü Partisinin Meriç milletvekili Parashos Papadakis, TRT Genel Müdürü Sobacı'nın açıklamasını da hatırlatarak Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'e filmle ilgili soru önergesi verdi.

Papadakis, "Söz konusu filmin geri çekilmesi veya en azından Trakya'mızda herhangi bir televizyon kanalıyla gösterilmeye çalışılmaması yönünde girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Papadakis, Yunan Bakandan söz konusunu filmin geri çekilmesini istedi.

Film 29 Aralık'ta seyirciyle buluşacak

Yunan Dışişleri Bakanına, filmin en azından Batı Trakya'da herhangi bir televizyon kanalıyla gösterilmeye çalışılmaması yönünde girişimde bulunmayı düşünüp düşünmediklerini sordu.

Kendini Batı Trakya Türklüğüne adayan Doktor Sadık Ahmet'in hayatı Yunanistan'ın baskıcı tutumuyla mücadele ederek geçti.

Onun hayatını anlatan film 29 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.

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Batı Trakya Türkleri Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı Sinema TRT Türkiye- Yunanistan İlişkileri Yunanistan
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