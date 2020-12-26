Restore edilen Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi pazartesi açılıyor
Türk sanat tarihinin birbirinden değerli eserleri yeniden sanatseverler ile buluşuyor. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi aslına uygun olarak restore edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Aralık'ta açılışı yapılacak.
Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, İbrahim Çallı’dan Bedri Rahmi Eyüpoğlu’na...
Türk sanat tarihinin en önemli eserleri yeniden sanatseverlerle buluşacak.
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi 3 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından pazartesi yeniden açılacak.
Yeni nesil akıllı depo sistemi ile korunuyor
Aslına uygun olarak yenilenen müze, son teknoloji iklimlendirme ve güvenlik sistemleriyle donatıldı.
Eserler, ileri teknolojiye sahip, yanmaz özellikli, yeni nesil akıllı depo sistemleri korumaya alındı.
Müze, kapılarını "Zamansız İzler" sergisi ile açacak. Müzenin mimarı Arif Hikmet Koyunoğlu ve diğer emeği geçen isimlere ithaf edilen sergi, 2021 yılının Aralık ayına kadar ziyaret edilebilecek.
Başkent'te anlamlı konser
Cumhuriyet dönemindeki ilk konser, opera gösterisi ve tiyatro oyununun sahnelendiği görkemli konser salonu da yenilendi.
Açılış programı kapsamında, Türk Ocağı sahnesinde Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yılı anısına konser verilecek. Programda Atatürk’ün sevdiği eserlere yer verilecek.
Müzede sanat tarihi programları, seminerler ve sanatçı buluşmaları da gerçekleştirilecek. Gençlere ve çocuklara sanatı sevdirmek amacıyla da atölye çalışmaları düzenlenecek.
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