Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, İbrahim Çallı’dan Bedri Rahmi Eyüpoğlu’na...

Türk sanat tarihinin en önemli eserleri yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi 3 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından pazartesi yeniden açılacak.

[Fotoğraf: DHA]

Yeni nesil akıllı depo sistemi ile korunuyor

Aslına uygun olarak yenilenen müze, son teknoloji iklimlendirme ve güvenlik sistemleriyle donatıldı.

Eserler, ileri teknolojiye sahip, yanmaz özellikli, yeni nesil akıllı depo sistemleri korumaya alındı.

Müze, kapılarını "Zamansız İzler" sergisi ile açacak. Müzenin mimarı Arif Hikmet Koyunoğlu ve diğer emeği geçen isimlere ithaf edilen sergi, 2021 yılının Aralık ayına kadar ziyaret edilebilecek.

[Fotoğraf: DHA]

Başkent'te anlamlı konser

Cumhuriyet dönemindeki ilk konser, opera gösterisi ve tiyatro oyununun sahnelendiği görkemli konser salonu da yenilendi.

Açılış programı kapsamında, Türk Ocağı sahnesinde Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yılı anısına konser verilecek. Programda Atatürk’ün sevdiği eserlere yer verilecek.

Müzede sanat tarihi programları, seminerler ve sanatçı buluşmaları da gerçekleştirilecek. Gençlere ve çocuklara sanatı sevdirmek amacıyla da atölye çalışmaları düzenlenecek.