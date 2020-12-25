Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören yeri girişine yapılan Troya Müzesi, geçen yıl 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açılmıştı.

12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip müze içinde 2 bin eser sergilenmeye başladı.

Sanal müzeler devreye girdi

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle müzeler bir dönem ziyarete kapatıldı. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı, aralarında Troya Müzesi'nin de bulunduğu bazı müzelerin sanal ortamda ziyaret edilmesine olanak sağladı.

Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından Troya Müzesi yeniden ziyarete açıldı. Ancak, dileyen vatandaşlar Troya Müzesi'ni sanal ortamda ziyaret etmeye devam etti.

'Kısa sürede 1 milyonu aşan ziyaret gerçekleşti'

Koronavirüsün tespit edilmesinin ardından alınan kısıtlama kararları doğrultusunda 18 Mart'tan itibaren Türkiye'deki müze ve ören yerlerinin ziyarete kapattığını ifade eden Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Bakanlığımız hızlı bir karar alarak kapalı kalan müzeleri sanal müzeye hazır hale getirmeye başladı. Troya Müzesi bir hafta içinde ilk açılan sanal müzeler içinde yer aldı. Dileyenler sanalmüze.gov.tr adresinden sanal müzelere giriş yapmaya başladı. Çok kısa sürede 1 milyonu aşan ziyaret gerçekleşti. Türkiye'deki bütün müzeler ve ören yerleri, 1 Haziran günü yeniden açıldı. Bu süreç içinde hem fiziksel ziyaret hem de sanal müze ziyaretleri artış gösterdi" dedi.

'Sanal her gün, fiziksel olarak hafta içi açık'

Sanal müzenin çok doğru bir girişim olduğunu kaydeden Rıdvan Gölcük, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda fiziksel olarak ziyarete açığız. Mesai saatlerimiz ve ziyaret saatlerimizde bir değişiklik var. Hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçilerimiz müzemizi ziyaret edebiliyorlar. Sanal müzemize ise günün her saati ulaşım sağlamak mümkün."