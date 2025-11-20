"Rami Tarih Konuşmaları" 22 Kasım'da başlıyor

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, programın alanında uzman akademisyenleri ziyaretçilerle buluşturması hedefleniyor.

Etkinlikte, İslam tıp tarihinden Türk siyasi kimliğinin köklerine, Filistin meselesinin arka planından kamuoyu oluşumuna kadar tarihsel perspektifi genişleten başlıklar ele alınacak.

Etkinlikler 14 Şubat'a kadar devam edecek

Her yaştan katılımcıya ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikler 14 Şubat 2026'ya kadar devam edecek.

Program takvimine göre 22 Kasım'da Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, "İslam Tıp Tarihi" başlıklı konuşmasında İslam dünyasında tıp geleneğinin doğuşu, gelişimi ve modern bilimle ilişkisini anlatacak.

Prof. Dr. Abdulhamid Avşar, 27 Aralık'ta "Uluların Ruhu: Uluslararası İlişkilerde Kamuoyu Oluşumu" başlıklı konuşmasıyla küresel siyasette toplum algısının nasıl şekillendiği ve tarihsel olarak kamuoyunun uluslararası kararlara etkisini ele alacak.

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun 31 Ocak 2026'da "Siyonizme Döşenen Taşlar: İngiliz Keşif Fonu ve Filistin" programıyla Filistin'in yakın dönem tarihini şekillendiren aktörler, saha çalışmaları ve İngiliz keşif politikalarının arka planını değerlendirirken, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ise 14 Şubat 2026'da "Bozkırın Derinliklerinden Günümüze Türkler" konuşmasıyla Türk tarihinin bozkır uygarlıklarından modern döneme uzanan serüveni, kültür, devlet geleneği ve tarihsel süreklilik konularını işleyecek.