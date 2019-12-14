Akın, Mert, Kamil, Hayri, Sevim ve Hale... Tayfa bu kez Şanlıurfa Göbelitepe'de yeni maceralar peşinde. TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa ikinci filmiyle çok yakında beyaz perdede olacak.

Ankara Gölbaşı'ndaki stüdyolarda, onları beyaz perdeye aktaracak ekip de, hummalı bir çalışma yürütüyor.

"Rafadan Tayfa Göbeklitepe" 1,5 yılda hazırlandı

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın karakterleri Ankara Gölbaşı’ndaki stüdyoda hayat buluyor. 27 Aralık’ta vizyona girecek Göbeklitepe filmi de yine bu stüdyolarda yaklaşık 1,5 yıllık bir süreç içerisinde üretildi.

Yapımcı ve Yönetmen İsmail Fidan, "Karakterlerimiz tarihin sıfır noktasına gidiyor. Çok büyük bir heyecan hem tayfayı hem de izleyicilerimizi bekliyor. Yaklaşık 3,5 milyon üzerinde bir gişe bekliyoruz ve bunun da gerçekten olacağına eminiz." dedi.

Filmi, Türkiye'nin en büyüğü olan stüdyoda 80 kişilik bir ekip hazırladı

Soluksuz izlenecek her sahnenin arkasında ise ayrı bir emek var. Tayfanın maceraları Türkiye'nin en büyük animasyon stüdyolarında 80 kişilik bir ekip tarafından hazırlanıyor.

Rafadan Tayfa, minik ziyaretçilerini ağırladı

Filmin vizyona girmesine iki hafta kala Ankara Gölbaşı'ndaki stüdyo onlarca minik ziyaretçiyi de ağırladı. Çocuklar sevdikleri karakterlerin ekrana ve beyaz perdeye nasıl hazırlandığını öğrendi.

Filmin ilk etapta İngilizce ve Almanca dublajla yurt dışında da gösterime girmesi planlanıyor.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Mikail Sevinç