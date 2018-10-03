Piyanonun yetenekli çocukları Rusya'da özel davetli olarak sahne alacak

Üstün yetenekleri ve başarılı performanslarıyla "Piyanonun çocuk yetenekleri" olarak adlarından söz ettiren 12 yaşındaki Mert Hakan Şeker ve 9 yaşındaki Arya Su Gülenç, "Moskova Arkadaşlarla Buluşuyor Uluslararası Müzik Festivali"ne "özel davetli" olarak katılacak.

8 uluslararası yarışmaya katıldılar

Mert Hakan ve Arya Su, son olarak ağustos ayında katıldıkları İtalya'nın Napoli kentindeki bir yarışmadan da kendi kategorilerinde birincilikle döndü.

Rus piyano öğretmeni 32 yaşındaki Elena Çekiç ile düzenli olarak çalışmalara devam eden Mert Hakan ve Arya Su, şu ana kadar katıldıkları 8 uluslararası yarışmanın 6'sını ayrı kategorilerde birinci, diğerlerini ise ikinci sırada tamamladı.

Çocuk yetenekler, Rusya'da düzenlenen ve 40 ülkeden katılımın beklendiği, 5 bin kişinin başvurduğu "Moskova Arkadaşlarla Buluşuyor Uluslararası Müzik Festivali"nde de "özel davetli" olarak konser verecek.

"Çocuklara destek verilmesi lazım"

Elena Çekiç, Mert Hakan ve Arya Su ile uzun süredir birlikte çalıştıklarını söyledi.

Uluslararası yarışmalarda bu ikiliyle Türkiye'yi temsil ettiklerini belirten Çekiç, başarılı sonuçlara imza attıklarını ifade etti.

Yeteneklerinden dolayı Mert Hakan ve Arya Su ile çalışmanın keyifli olduğunu anlatan Elena Çekiç, "Katıldığımız yarışmalarda en kötü ikincilik elde ediyoruz. Bu başarıları elde etmek çok zor. Çocuklar saatlerce piyano başında vakit geçiriyor. Bazen derslerde beraber ağlıyoruz, bazen de beraber gülüyoruz" diye konuştu.

"Biz bu işi aileleriyle beraber yapıyoruz"

Elena Çekiç, çocuklara verdikleri destekten dolayı ailelerine teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Biz bu işi aileleriyle beraber yapıyoruz. Son olarak İtalya'da birinci oldular. Bu çocukları dünyaca ünlü piyanist yapmak için çok çalışıyoruz. Bir yoldayız, sonu inşallah çok güzel olacak. Bu başarıların devam etmesi için de çocuklara destek verilmesi lazım. Bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Moskova Arkadaşlarla Buluşuyor Uluslararası Müzik Festivali'ne katılabilmek için 40 ülkeden yaklaşık 5 bin kişi başvurmuş. Bu kadar özel bir festivale, biz özel davetiyeyle katılacağız. Bu olay bizim ne kadar doğru ve önemli bir iş yaptığımızın göstergesi. Çocukların bu tip festivallerde bulunması, ufuklarının gelişmesi ve azimlerinin artması için çok önemli."

"Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim"

Arya Su Gülenç ise, piyano çalmaya 6 yaşında başladığını ve bu yaşlarda aldığı başarılardan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

İtalya'da düzenlenen yarışmada birinci olduğu için yakın çevresinden çok güzel tepkiler aldığını belirten Arya Su, "Arkadaşlarım, ailem ve çevremdekiler bana hep destek oluyor. Rusya'da düzenlenecek bir festivale özel olarak davet aldım. Orada ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

Mert Hakan da, İtalya'daki yarışmayı en yüksek puan alarak bitirmenin gurur verici olduğunu, Rusya'daki festivalde yer almak için sabırsızlandığını söyledi.

Kaynak: AA