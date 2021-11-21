Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 22:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Piyanist İdil Biret 80. yaş gününü Kadıköy Süreyya Operası'nda kutladı
[Fotoğraf: AA]
"Müzik" alanında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen İdil Biret'in 80. yaş günü, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Piyano virtüözü İdil Biret'in sevenleri, Kadıköy Süreyya Operası'nda bir araya geldi.
Dünyaca ünlü müzisyenin hayatını anlatan "İdil Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi" adlı belgesel, bu anlamlı gecede sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Etkinlikte söz alan yakın arkadaşları, Biret ile olan anılarını paylaştı. İdil Biret'in öğrencilerinden biri de sahnede küçük bir resital verdi.
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ise Moskova Gnessin Müzik Okulu tarafından gönderilen madalyayı İdil Biret'e takdim etti.
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