Halkın mirasını geleceğe aktarıyor, halk şairlerinin eşsiz dizelerini ezgilerle buluşturuyor.

TRT Yurttan Sesler Korosu Şefi Ömer Hayri Uzun özel bir çalışmaya daha imza attı. Pir Sultan Abdal'ın 'Hünkar Hacı Bektaş Veli' mısraları notalarla bir bütün haline geldi.

UNESCO’nun 2021 yılını 'Hacı Bektaş' yılı olarak kabul etmesinin ardından Hünkar Hacı Bektaş Veli ile ilgili araştırmaya başladığını söyleyen şef Uzun, “Tam o sırada, Alevi Bektaşi inancının önemli temsilcilerinden ve yedi ulu ozandan biri olan Pir Sultan Abdal'ın Hünkar Hacı Bektaşı Veli dizelerine rastladım" dedi.

Çalışmalar 1 yıl sürdü

Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar sonucu eserin hazırlıkları tamamlandı, klip aşamasına geçildi. 3 gün süren klip çekimleri Hacıbektaş'ta gerçekleştirildi.

"TRT Müzik kanalı siparişiyle ve İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı koordinesinde büyük bir ekiple çalıştıklarını söyleyen Uzun, yönetmenliği TRT'nin genç, yetenekli yönetmenlerinden Şebnem Bilgin ve Yeşim Kazazoğlu’nun yaptığını söyledi.

Eser yarın TRT Müzik dijital platformunda dinleyiciyle buluşacak

''Hünkar Hacı Bektaş Veli'' eseri, yarın TRT Müzik YouTube kanalında ve diğer tüm dijital ortamlarda yayınlanacak.

Şef Ömer Hayri Uzun'un bundan sonraki hedefi ise Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için bir eser hazırlamak.

