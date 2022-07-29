Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İlhan İrem'in cenazesi yarın toprağa verilecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem'in cenazesi yarın İstanbul'da defnedilecek.
İlhan İrem için ilk tören vasiyeti üzerine Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 12.00'de düzenlenecek.
Sanatçının cenazesi, buradaki törenden sonra Bebek Camisi'ne götürülecek.
Burada kılınacak cenaze namazının ardından İlhan İrem'in cenazesi, vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Sanatçı İlhan İrem, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün 67 yaşında hayatını kaybetmişti.
İlhan İrem'in, tabutunun Türk bayrağına sarılmasını da vasiyet ettiği öğrenildi.
Etiketler: Müzik
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