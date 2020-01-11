Van'ın Yavuzlar köyünde bulunan Vanadokya, Kapadokya'nın Doğu'daki ikizi olarak biliniyor. Bölge, Türkiye'de peribacası bulunan nadir yerlerden.

Kayaçların aşınmasıyla oluşan peribacaları Vanadokya'ya eşsiz güzellik katıyor. Keşfedilmeyi bekleyen bölgede öğrenciler, ziyaretçilere gönüllü rehberlik yapıyor.

Anadolu'nun keşfedilmemiş noktalarından biri olan Vanadokya, 17 bin peribacası, oyma evleri ve doğal mağaralarıyla ziyaretçilerini bekliyor. Vanadokya'nın turizme kazandırılması için de çalışmalar yapılıyor.

Başkale Kaymakamı Asım Solak, "Geçen seneden itibaren yoğun bir tanıtım atağı başlattık. Gerek yerel medya gerekse ulusal medya olsun, bunların vasıtasıyla bu güzellikleri ülkemize vatandaşlarımıza duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Vanadokya'nın, Van Gölü ve Akdamar Adası gibi bölgenin önemli cazibe merkezleri arasına girmesi hedefleniyor.

Haber: Burak Dündar

Kamera: Faruk Yağız