Pasinler Zaferi'nin 970. yılı kutlandı

Pasinler ilçesinin Kaplıcalar Mahallesi'nde gerçekleştirilen kutlama programı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve protokol üyelerinin atlı birlikler eşliğinde alana gitmesiyle başladı.

Vali Azizoğlu, Pasinler Zaferi'nin 970. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Gelecek nesillere bu toprakları vatan olarak bırakmak için çalışacaklarını ifade eden Azizoğlu, şunları söyledi:

"Onlara layık torunlar olduğumuzu, onların bayraklarını yere düşürmeden, ezanlarını susturmadan, dosta güven, düşmana korku salarak bu topraklar üzerinde at sürmeye, hükümdarlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu toprakları bize vatan olarak bırakanlara borcumuzu ödemenin en önemli yolu, çok çalışmak ve çok gayret sarf etmek, hem bizden yardım bekleyen hem de bizi umut olarak gören dost ve mazlum milletler için daha çok çalışmak, onların huzur, güven ve barışını sağlamak, çevremizde ve bölgemizde barışı tesis etmek, bu topraklarda yaşayan insanlarımızı geleceğe özgürce bırakmak olacaktır."

Halk oyunları ve güreş gösterileri yapıldı

Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu da, Pasinler Zaferi'nin en az Malazgirt Zaferi kadar önemli olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından, özel hazırlanan alanda süvari birlikler Pasinler Savaşı'nı temsili olarak canlandırdı, halk oyunları ve güreş gösterileri yapıldı.

Programda, tarihi savaş sanatları ve atlı akrobasinin yanı sıra Kırgızistan'da milli spor olarak kabul edilen, özel günler ve düğün törenlerinde oynanan buzkaşı (kökbörü) oyunu ile atlı cirit gösterisi sergilendi.

Solo Türk gösterisi ilgiyle izlendi

Solo Türk'ün etkinliği de ilgiyle izlendi. Erzurum Hava Meydan Komutanlığı pistinden kalktıktan sonra Pasinler ilçesi üzerinde yaklaşık 20 dakika gösteri uçuşu yapan Solo Türk ekibi, alanda toplananlardan büyük alkış aldı.

Kutlama programına AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA