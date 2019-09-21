Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyü yakınında yer alan liman kenti Parion'da, bin 800 yıllık surların ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Antik çağdan itibaren önemini koruyan Parion'da, kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığınca 12 aya çıkarılması kapsamında çalışmalar sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Parion Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, kentin yaklaşık 2 bin 700 yıllık olduğunu, surların ise daha sonraki dönemlerde inşa edildiğini ve antik şehre dair pek çok yeni bilgiye ulaşabileceklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Keleş, kazı çalışmaları öncesinde alanın tamamen çalılık ve dikenlik olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Burayı geçtiğimiz nisan ayında çalışmaya başladık ve büyük bir bölümünü açtık. Bu sürede deniz kıyısındaki kuleden bu noktaya kadar kazarak tamamen açığa çıkarmış olduk. Burası tiyatro ile beraber birleştiğinde, karşı taraftan bakıldığı zaman kentin kuzey surlarıyla beraber tiyatroya doğru olan arkeolojik dokusu ortaya çıkmış olacak. Bu alandaki çalışma periyodu, 12 aylık kazı projesinin Parion'daki en önemli yansımalarından biri."

[Fotoğraf: AA]

Bölge tarihine ışık tutacak

Kentin kuzey surlarının ortaya çıkmasıyla, kentin arkeolojik dokusunun algılanabilir hale geleceğini anlatan Keleş, "Toprak altında kalan bir şeyin ortaya çıkması, kentin nasıl korunduğunu, bunun arkeolojik yapılarla nasıl birleştiğini güzel bir şekilde ortaya koymakta. Belki tiyatroya doğru ortaya çıkacak olan kaliteli işçiliğe sahip bir kapı, görselliği daha da artıracağı gibi arkeolojik olarak bizlere çok önemli veriler de sağlayacak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Prof. Dr. Vedat Keleş, Helenistik dönemin önemli antik liman kenti Parion'un hem kazı döneminde elde edilen bulgular hem de bölgenin büyüklüğüyle tarihe ışık tutmaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA