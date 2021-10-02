508 özel tiyatro Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Eksik belgelerini süresi içinde tamamlamayan 36 özel tiyatro dışında kalan 298 profesyonel, 109 çocuk oyunu ve 65 geleneksel kategoride olmak üzere 472 özel tiyatronun projesi değerlendirmeye alındı.

428 özel tiyatroya 13 milyon lira destek

Değerlendirme komisyonu, başvuruların yüzde 90’ından fazlasına olumlu yanıt vererek yeni bir rekora imza attı.

254 profesyonel, 109 çocuk oyunu, 65 geleneksel olmak üzere toplam 428 özel tiyatroya, 13 milyon lira ödenek verilmesine karar verildi.

Destek sağlanan projelere ilişkin bilgilere Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden ulaşılabiliyor.