Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 27'ncisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali kapılarını açtı.

Festivalde birbirinden değerli eserler sinemaseverlerle buluşuyor. Festivalde TRT yapımı ve TRT ortak yapımı 5 film yarışıyor.

Festival, Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filmiyle açıldı.

"TRT desteği olmasa film olmazdı"

Film için tek desteği TRT'den aldığını ifade eden Tanovic, TRT'ye teşekkürlerini iletti ve şunları söyledi:

"Şunu söylemeliyim ki TRT olmasaydı 'Komşuluk Halleri' de olmazdı. Onlarla iş birliğine her zaman açığım. Bu ilk ortak projemizdi. Devamı da gelebilir, neden olmasın ki."

Festival 20 Ağustos'ta sona eriyor

TRT yapımı film, birbirlerinden çok farklı karakterlere sahip olmalarına rağmen dost ve komşu olan Saraybosna'nın en iyi iki köfte ustasının rekabetini anlatıyor.

Bu sene 47 filmin yarıştığı Saraybosna Film Festivali, 20 Ağustos’ta düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.