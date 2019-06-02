Osmanlı'nın son dönemlerine kadar ön kısmı hayvan barınağı olarak kullanılan ve 25 yıl önce oynamak amacıyla buraya giren çocukların kaybolabileceği endişesiyle toprakla kapatılan yeraltı şehrinin giriş kısmı yeniden açıldı.

Yaşam odaları, tüneller ve ibadet alanlarının bulunduğu tespit edilen yeraltı şehrinin ulaşılabilen kısımda, duvardaki kayadan oyma rafta put olduğu düşünülen insan şeklinde heykelcik bulundu.

Beldede geçmişte anlatılan hikayelerde adının "Gir-Gör Şehri" olduğu belirten alan, Kapadokya'da turizme açık Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirlerine yaklaşık 80 kilometre mesafede.

İçi berrak suyla dolu

Çalış Belediye Başkanı Kazım Yılmaz, 25 yıl önce girişi kapatılmadan önce buraya girenlerin tariflerine göre, içi tamamen berrak suyla kaplanmış alanın yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekare olduğunun düşünüldüğünü belirtti.

Yılmaz, "Uzunluğunun doğu istikametine 600 metre, güney istikametine 2 kilometre civarında olduğunu geçmişte yeraltı yerleşim alanına girenler söylemektedir" diye konuştu.

Alanın belediye imkanlarıyla temizlenmesinin mümkün olmadığını, Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna başvuracaklarını anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Burası, dedelerimiz tarafından keşfedilmiş. İçinde farklı farklı odalar, küçük bölmeler, baktığımızda yaşam alanı gibi görünmekte. Burayı inceleyen arkeologlar, milattan önce 3 binli yıllara dayanabilecek bir tarihi geçmişle karşılaşılabileceğini belirtti. Net durumu teknik analizler sonrası ortaya çıkacak. Kültürel açıdan bir anlam ifade ettiğini belirtmek isteriz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan buranın turizme açılması için destek bekliyoruz. Bu milli bir servet, Kapadokya'ya gelen turistlerin burayı da görmesini istiyoruz. İçeride gördüğümüz zemin, normaldeki zeminin 2 metre üstü. Asırlar boyunca kapı tarafından içeri giren toprak dolgu ilk bölümü kaplamış. Temizlenmesi gerekiyor."

Yılmaz, beldede "Tepesidelik" ve "Tantan" adı verilen mevkilerde de çok büyük olduğunu düşündükleri yeraltı şehirleri bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA