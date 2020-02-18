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Türkiye, tarihi, kültürü ve coğrafi özellikleriyle tüm dünya için oldukça kıymetli bir ülke. Bunlar da ülkemizin kültürel varlıklarından sadece birkaçı. Türkiye’de bulunan yüzlerce müze ve ören yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan MüzeKart ile ziyaret edilebiliyor.

1 Mart'ta indirime giriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, MüzeKart ücretinde indirim yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MüzeKart'ın 70 lira olan ücreti, 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla 60 liraya düşürülecek.

MüzeKart, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerine ek olarak yılbaşından bu yana, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı bazı tarihi mekanlara da 1 yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlıyor.

Kapsamı genişletilen ve fiyatı düşürülen MüzeKart'ın, alındığı tarihten başlayarak 1 yıl geçerlilik süresi bulunuyor. İndirimli MüzeKart'lar, 1 Mart'tan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri gişelerinin yanı sıra 'www.muze.gov.tr' adresinden satın alınabilecek.