Muş'ta 50 milyon yıllık fosil heyecanı
Muş'un Varto ilçesinde omurgasız deniz canlıları olabileceği düşünülen fosiller bulundu. Fosillerin, 50 milyon yıllık olduğu değerlendiriliyor.
Muş'un Varto ilçesinde devam eden yol yapımı çalışmaları sırasında, önceki yıllarda bulunan ‘mollusca’ fosillerine ek olarak yine omurgasız deniz canlıları olduğu değerlendirilen fosiller bulundu. Midye kabuğu ve salyangoz fosilleri olduğu değerlendirilen bulgular, incelemeye alındı.
Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, bölgede bulunan fosillerden aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu, bunların yaklaşık 50 milyon yıllık olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.
"Örnekler üzerinde inceleme yapılacak"
Bölgede bulunan fosillerden aldıkları örnekler üzerinde yapılacak olan çalışmadan söz eden Dölek, "Bunlarda paleontolojik olarak ilaçlandırma yapılacak, paleontolojik olarak ilaçlandırmayla birlikte ait oldukları jeolojik dönem daha net bir şekilde ortaya konulacak. Bulunan fosillere morfolojik olarak baktığımız zaman yaklaşık olarak 50 milyon yıl öncesine ait canlılara benzemekte. Ama kesin bir şey söyleyebilmemiz için paleontolojik çalışmaların yapılması gerekiyor" dedi.
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