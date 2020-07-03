Muş'un Varto ilçesinde devam eden yol yapımı çalışmaları sırasında, önceki yıllarda bulunan ‘mollusca’ fosillerine ek olarak yine omurgasız deniz canlıları olduğu değerlendirilen fosiller bulundu. Midye kabuğu ve salyangoz fosilleri olduğu değerlendirilen bulgular, incelemeye alındı.

Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, bölgede bulunan fosillerden aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu, bunların yaklaşık 50 milyon yıllık olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

[Fotoğraf: DHA]

"Örnekler üzerinde inceleme yapılacak"

Bölgede bulunan fosillerden aldıkları örnekler üzerinde yapılacak olan çalışmadan söz eden Dölek, "Bunlarda paleontolojik olarak ilaçlandırma yapılacak, paleontolojik olarak ilaçlandırmayla birlikte ait oldukları jeolojik dönem daha net bir şekilde ortaya konulacak. Bulunan fosillere morfolojik olarak baktığımız zaman yaklaşık olarak 50 milyon yıl öncesine ait canlılara benzemekte. Ama kesin bir şey söyleyebilmemiz için paleontolojik çalışmaların yapılması gerekiyor" dedi.