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Muğla 4. Uluslararası Zurnazen Festivali devam ediyor

Muğla Fethiye'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve zurna üstatlarını bir araya getiren Uluslararası Zurnazen Festivali devam ediyor.

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Muğla 4. Uluslararası Zurnazen Festivali devam ediyor

Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye'den Muğla, Manisa, Erzurum, Kırşehir ve İstanbul ile Azerbaycan, Ermenistan, Hindistan, Tayvan, Bulgaristan ve Makedonya'dan 16 zurna sanatçısı katıldı.

Sanatçıların performansını sergilediği festivalin üçüncü gününde, bazı vatandaşlar zurnalar eşliğinde oynadı. Sanatçıların performansı izleyicilerin beğenisini topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkan Vekili Özgür Akdağ, 5 yıl önce ulusal düzeyde başlattıkları festivalin daha sonraki yıllarda uluslararası katılımla yapılmaya devam ettiğini anlattı.

Festivale katılımın her yıl artarak devam ettiğini belirten Akdağ, "Muğla, yörük kültürünün hakim olduğu bir coğrafya. Zurna da kültürümüzün bir parçası. Biz, bunu yaşatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dünyanın çeşitli coğrafyalarından sanatçıları ilimizde ağırlıyoruz. Festivale vatandaşlarımızın da ilgisi çok güzel." dedi.

Festival, bugün Milas ilçesinde düzenlenecek etkinlikle sona erecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla 4. Uluslararası Zurnazen Festivali, zurna sanatçısı
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