  • 05 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.604
    EURO 7.684
  • BIST 92790.99
    ALTIN 253.886
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Uluslararası Kazan Müslüman Sinema Festivali'nde iş birliği anlaşması

Uluslararası Kazan Müslüman Sinema Festivali'nde iş birliği anlaşması

Kazan Müslüman Filmleri Festivali ile Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, ulusal film endüstrisinin geliştirilmesi için iş birliği yapacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Uluslararası Kazan Müslüman Sinema Festivalinde iş birliği anlaşması

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde dün başlayan 14. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali çerçevesinde Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ile Uluslararası Kazan Müslüman Filmleri Festivali arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşma, tarafların ortak film festivalleri düzenlemesini, ulusal film endüstrisinin gelişmesi için iş birliği yapmalarını öngörüyor.

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Demir, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, iki festivalde dereceye girecek filmleri Türkiye başta olmak üzere Türk Dünyasının tümünde göstermeyi planladıklarını, söz konusu filmleri bir "Türk Dünyası Filmleri Paketi"ne dönüştürmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Anlaşmanın önemine vurgu yapan Demir, 14 yıldan bu yana Kazan Müslüman Film Festivali adı altında büyük çalışmanın yapıldığını, Tataristan'ın kültür, sanat, edebiyat ve hoşgörü konusunda Türk dünyası açısından özel bir yere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

14. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali 10 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Uluslararası Kazan Müslüman Sinema Festivali, türk dünyası belgesel film festivali
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER