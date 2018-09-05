"22. İstanbul Tiyatro Festivali" 17 Kasım'da başlıyor

Festivalin Zorlu PSM'de düzenlenen basın toplantısında konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İKSV'nin sonbahar sezonuna yoğun bir gündemle başladığını belirterek, "Artık diğer üç festivalimiz gibi her yıl düzenlediğimiz İstanbul Tiyatro Festivali, 17 Kasım-4 Aralık tarihlerinde, 22. kez izleyiciyle buluşacak. Festival programında, bu yıl yurt dışından 12 tiyatro ve dans topluluğunun gösterileri yer alacak. Türkiye'den de 12 yapım yer alıyor. 2 hafta süresince gösterilerin yanı sıra birçok yan etkinlik gerçekleştireceğiz. Kapsamlı programıyla, festivalin hem tiyatroseverler hem de bu alanda çalışan sanatçılar için besleyici olacağına inanıyoruz." dedi.

Eczacıbaşı, kültürel hayata katılımı artırmayı, sanatçı ve izleyicilerin gelişimine katkıda bulunmayı İKSV'nin temel sorumlulukları arasında gördüklerini dile getirerek, "Bu doğrultuda gençlerin festivale erişimi kolaylaştırmak için İKSV Kültür-Sanat Kart gibi projeler yürütüyoruz. Ayrıca öğrenciler İstanbul Tiyatro Festivali biletlerini, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 10 lira karşılığında alabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Bu sene ödülün destek miktarı 100 bin lira olarak belirlendi"

Bu yıl bir teşvik ödülü sunacaklarını da sözlerine ekleyen Eczacıbaşı, şöyle devam etti:

"Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin değerli bağışıyla hayata geçirdiğimiz, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, yaptıkları projelerle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla öne çıkan tiyatro topluluklarına ya da kişilere sunulacak. Tiyatroculara, bir sonraki projelerinde kullanılmak üzere verilecek ödülün destek miktarı, bu sene için 100 bin lira olarak belirlendi. Bu ödülle, güncel kültür sanat üretimine katkı sağlamak yönündeki çalışmalarımıza bir yenisini eklemekten mutluluk duyuyor ve Sayın Gülriz Sururi'ye içten teşekkürlerimizi sunuyorum."

"Emsalsiz bir gece yaşıyorum"

Törende festivalin Onur Ödülü'nü alan oyuncu Zeliha Berksoy da emsalsiz bir gece yaşadığını dile getirdi.

Berksoy, festivalin yıllardır başarıyla sürdüğüne dikkati çekerek, "Gençlere, tiyatro meraklılarına, tiyatro sanatçılarına, dünyada yaşanan en yeni tiyatro hareketlerini burada İstanbul gibi dünyanın en güzel şehrinde izleme fırsatı verdiği için İKSV'ye gerçekten yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sanatçı 53 yıllık bir tiyatro hayatı olduğunu sözlerine ekleyerek, şu bilgileri verdi:

"Bu çok onurlu, büyük ödülü bazı dostlarımla paylaşmak istedim. Çok değerli büyük sanatçılarımız var. Kaybettiğimiz sanatçılarımız var. 1970'li yıllardan önce ve sonraki sanatçılarımız var. Bu kişiler, oyuncular, yönetmenler, tiyatro yazarları ve yakından tanıdığım, bildiğim, oyun oynadığım, bana destek vermiş olan çok değerli insanlar. Ben bu fırsatı sizin huzurunuzda onlar adına değerlendirmek ve onları hatırlamak istiyorum."

Türk tiyatrosuna hizmet vermiş önemli isimlerden de konuşmasında değinen Berksoy'a ödülünü Eczacıbaşı takdim etti.

"Etkinlikler 21 farklı mekanda gerçekleşecek"

Festival Direktörü Leman Yılmaz ise etkinliğin her yıl kasım ayında düzenlendiğine işaret ederek, "18 gün boyunca 21 farklı mekanda, tiyatro festivalinde performanslarla ve yan etkinliklerle hep birlikte olacağız. Farklı deneyimleri birlikte yaşayacağız. Sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığını sağlamak, daimi olabilmek anlamına geliyor. İstanbul Tiyatro Festivali olarak uzun yıllardır bu festivalin sürdürülebilir olmasını sağlayan, her türlü destekleriyle bizim yanımızda olan sponsorlarımıza, yerli yabancı tüm kurumlara, festivalimize ev sahipliği yapan mekanlara, sanatçı ve topluluklara teşekkür etmek isterim." dedi.

Etkinliğe destek veren kurum ve kuruluşların temsilcilerine plaket takdim edilen törende ayrıca Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu da birer konuşma yaptı.

Toplam 24 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 52 gösterisinin sunulacağı festivalde okuma tiyatroları, söyleşiler, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

"Komik Tiyatro", "Varoluş", "PSS PSS", "Amor", "Fourfold", "Hamlet I Collage", "Beyaz Üzerine Beyaz", "Gece Sempozyumu", "Alarme" ve "Yu" adlı yabancı yapımlar ile "Yüzleşme", "45'lik", "Karal Lear", "Artık Bir Davan Var", "Zebercet", "Misafir", "Yüz Yılın Evi", "Gülünç Karanlık", "Ruhiye", "Do Ku Man", "Sahibinin Sesi" ve "Timsah" adlı yerli yapımlar festivalde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalin ikinci onur ödülü ise Robert Lepage'ın "Hamlet I Collage" oyununda, Hamlet'in 11 karakterine can veren, Rusya'nın önde gelen oyuncularından, aynı zamanda Theatre of Nations'ın sanat direktörü Evgeny Mironov'a takdim edilecek. Mironov’a ödülü, 22 Kasım'daki gösterinin ardından sunulacak.

Kaynak: AA