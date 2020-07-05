Adil Erdem Bayazıt, Kahramanmaraş’ta 18 Aralık 1939’da dünyaya geldi. İstiklal Ortaokulu’ndan sonra, Kahramanmaraş Lisesi’nde eğitim alan Bayazıt, öğrencilik yıllarında şiirle tanıştı.

Henüz lisedeyken, arkadaşları Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Rasim ve Alaeddin Özdenören'in çıkardığı "Hamle" dergisinin birkaç sayısında yer aldı. Bayazıt, yine Pakdil'in yayına hazırladığı mahalli "Hizmet" gazetesinde sanat ve edebiyat sayfası hazırladı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde üniversite eğitimine başlayan şair, daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne geçiş yaptı.

1963 yılında vatani görevini yerine getirdi ve askerlik bitince Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu.

Edebiyattan milletvekilliğine

Erdem Bayazıt, Kahramanmaraş İl Halk Kütüphanesi'nde 1967-1972 arasında müdür olarak çalıştı. Ayrıca o yıllarda edebiyat öğretmeni olarak da görev yaptı. Akabe Yayınları'nın ve Mavera dergisinin yönetimini üstlendi. Akabe’nin İstanbul’a taşınması nedeniyle yeniden memurluğa döndü.

Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Bayazıt'ın ilk şiirleri 1958'de ''Hamle'' dergisi ve ''Gençlik'' gazetesinin sanat ekinde, sonraki şiir ve yazıları ise "Büyük Doğu", "Edebiyat", "Mavera" ve "Yedi İklim" dergilerinde yayımlandı.

Edebiyat çevrelerinin ''Yedi Güzel Adam''dan biri olarak andığı ve ''Mavera'' dergisinde de yazı işleri müdürlüğü görevini yürüten şairin "Sebeb Ey" isimli ilk şiir kitabı, 1972'de edebiyatseverlerle buluştu.

Bayazıt, ayrıca Kahramanmaraş milletvekili olarak girdiği TBMM'nin 18. Dönem çalışmaları boyunca Milli Eğitim ve Çevre Komisyonları'nda görev aldı.

Müslümanların emperyalizme başkaldırışını işledi

Şairin, Müslümanların emperyalizme başkaldırışını yansıtan şiirleri büyük ilgi gördü. O her zaman şiirde fizik ötesi, tarih ve günlük hayatın yansımalarının görülmesi gerektiğini savundu.

Şiirlerinde mesajı ön planda tutan, şiir anlayışını öncelikle "Büyük Doğu" ve Sezai Karakoç'la biçimlendiren şairin kaleme aldığı son şiirlerini Akabe Yayınları, "Risaleler" adı altında 1987'de kitaplaştırdı.

Bayazıt "Bulmak" şiirini ise, kaybetmek ve bulmak ikileminde oluşturdu. Şiirinde kaybetmeyi kıyamet gibi, bulmayı cennet gibi anlattı.

"Bir an kayboldun gibi yaşadım kıyameti

Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti

Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma

Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma

Çiçeğe durdu kalbim içtim parmaklarından

Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından

Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde

Yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde

Bir ışık bir kelebek biraz çiçek biraz kuş

Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş."

Gezilerinden anı kalan kitap: İpek Yolundan Afganistan'a

Bazı şiirleri İngilizce'ye de çevrilen Erdem Bayazıt, 1981'de Şenol Demiröz, Yücel Çakmaklı, Ahmet Bayazıt, Çetin Tunca, Halil İbrahim Sarıoğlu ve Necdet Taşçıoğlu'ndan oluşan ekiple, Pakistan başta olmak üzere İran, Hindistan ve Afganistan'ı gezdi.

Bayazıt, yaptığı bu iki aylık gezide izlenimlerini "İpek Yolundan Afganistan'a" adlı eserinde topladı.

Daha sonra İstanbul'a yerleşen, modern Türk şiirinin usta şairlerinden Erdem Bayazıt, akciğer kanseri sebebiyle 69 yaşındayken 5 Temmuz 2008'de İstanbul'da vefat etti.

"Yedi Güzel Adam"

Yedi Güzel Adam, şairler memleketi olarak anılan Kahramaraş’ta lise sıralarında yolları kesişen edebiyatçıların kendilerine verdikleri isim.

Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay.

Bu yedi gencin edebiyatla başlayan ve edebiyatla devam eden bir dostlukları vardı.

Yedi Güzel Adam, yaşanan acı olaylar karşısında kavga yerine sevgiden yana oldu. Kalemleriyle memlekete ve insanlığa hizmette sınır tanımadı.