Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 03:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mistik Müzik Festivali'nde "Recep Süleymani ve Kithara" sahne aldı
[Fotoğraf: AA]
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 814'üncü doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali devam ediyor. Festivalin beşinci gününde, Tanzanya'dan Recep Süleymani ve Kithara grubu konser verdi.
18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali devam ediyor.
Festival, Hazreti Mevlana'nın 814'üncü doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriliyor.
[Fotoğraf: AA]
Festivalin beşinci gününde, Tanzanya'dan Recep Süleymani ve Kithara grubu konser verdi. Konser, izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.
Festival, bugün Türkiye'den Özgür Can Çoban'ın vereceği konserle devam edecek.
[Fotoğraf: AA]
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