Türkçe, dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında yer alıyor. Köklü bir tarihe, zengin bir mirasa sahip. Milyonlarca kişi Türkçe konuşuyor.

İletişim Başkanlığı hazırladığı belgeselle, seyirciyi Türkçe'nin kadim geçmişine götürecek. "Türkçe'nin Yüz Akı" adlı belgesel, yakında TRT Belgesel 'de izleyici ile buluşacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Türkçemiz geleceğimize ışık tutmaya devam edecek"

Altun, "Her asırda hakikat güneşi gibi yolumuzu aydınlatan ve kadim medeniyetimizi şekillendiren Türkçemiz, tüm özgünlüğüyle geleceğimize de ışık tutmaya devam edecek. İletişim Başkanlığımızın hazırladığı "Türkçenin Yüz Akı” belgeseli yakında TRT Belgesel'de" açıklamasını yaptı.