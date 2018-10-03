Misis Antik Kenti'nde sonbahar kazıları başladı

Adana Yüreğir'de yer alan Misis Antik Kenti'nde ilkbahar ve sonbahar olmak üzere her yıl 2 ayrı dönemde, 2012'den beri devam edilen kazı çalışmaları için güz döneminin gelmesiyle tekrar harekete geçildi.

Kazı çalışmalarını, İtalya Roma Ulusal Araştırma Konseyinden Prof. Dr. Anna Lucia D'Agata, Pisa Üniversitesinden Prof. Dr. Giovanni Salmeri'nin yanı sıra restoratör, arkeolog, sanat tarihçisi, filolog, heykeltıraş, ressam, topoğraf, fotoğraf sanatçısı ve üniversite öğrencileri yürütüyor.

Kazılardan çıkarılan bütün parçalar çok yönlü araştırılarak yetkililere teslim ediliyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bölgede bulunan tüm tarihi materyallerin özgün yapısına kavuşturulacağını söyleyerek, "Burada ayrıca, Roma dönemine ait 2 su değirmeni, kervansaray restorasyonu çalışmaları da devam ediyor. Kazılarda elde edilen bulgulara göre Misis 7 bin yıllık geçmişi olan bir yer. Arkeolojik kazılar devam ettikçe tarihe ışık tutacak çok önemli eserlerin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Mahmut Çelikcan, bölgenin turizm destinasyonu olmasını hedeflediklerini de belirterek, şunları söyledi:

"Devam eden kazıların yanı sıra kervansaray restorasyonu çalışmalarının tamamlanmasıyla bölge önemli bir turizm merkezine kavuşmuş olacak. İşlevsel değerini geçen zaman içerisinde yitiren ve bu nedenle yok olmaya yüz tutan su değirmenlerini, otantik yapısıyla toplum hayatına tekrar kazandıracağız."

Kaynak: AA