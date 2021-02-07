Mimar Sinan'ın eserleri ne kadar görkemli ise Kayseri'nin Ağırnas mahallesinde bulunan doğduğu ev de bir o kadar mütevazı.

2006 yılından bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor

Volkanik bölgede bulunduğundan taşla inşa edilen ev, bir labirenti andırıyor.

Zemin katı girişlerinde kemerlerin göze çarptığı geniş galerilere, odalara ve yer altı şehrine açılıyor. Tarihi doku, ünlü Türk mimarının yetiştiği ortamla ilgili fikir veriyor.

Evin alt kısmı ise yaklaşık 4 bin 500 metrekare kullanabilir alana sahip. En dikkat çekici özelliği ise çok sayıda mahzen ve dehlizden oluşuyor olması.

Usta mimarın evi, 2006 yılında müze haline getirildi. Müze ev, çalışma saatlerinde kapılarını ziyaretçilerine açıyor.