Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) tarafından rejili konser formatıyla daha önce sahnelenip seyircilerin beğenisini toplayan "La Traviata" operası, yeniden sahnelendi.

Opera bestecisi Giuseppe Verdi'nin ünlü eseri "La Traviata" operasının rejisörlüğünü Melih Öztürk, orkestra şefliğini Davide Damiani yaptı.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın yaptığı eserin anlatımını ise oyuncu Volkan Severcan yaptı.

Eserde Hale Soner Kekeç, Bülent Bezdüz, Cengiz Sayın, Nihan Çetin Aydın, Tolga Erden, Özlem Pamuk, Onur Polat, Hakan Yıldız ve Korhan Dinçer solist sanatçıları olarak yer aldı.