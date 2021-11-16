Aydın’ın önemli tarım merkezlerinden biri olan Çine’de ‘Çine Uluslararası Organik Memecik Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’ düzenlendi.

Aydın Büyükşehir belediyesi tarafından ilçede yaygın olan memecik zeytini ile zeytinyağının tanıtımı için gerçekleştirilen festivalin ilk gününde zeytin yarışması yapıldı.

Hallaçlar Mahallesi’ndeki arazide gerçekleştirilen etkinlikte Çine’den kadınların yer aldığı iki grup yarıştı.

Yarışma renkli görüntülere sahne oldu

Farklı kıyafetlerle ve makyajlarıyla yarışmada yer alan kadınlar, ellerine aldıkları tarım aletleriyle zeytin hasadı gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada kadınlar, bir yandan türküler söyledi, bir yandan zeytin hasadı yaptı.

Eskişehir Dragon Kadın Kürek takımından zeytin hasadına geldiklerini söyleyen Özlem Kanat Örneksoy, “Burada yapılan organizasyon bizim için çok önemli. Doğaya ve çevreye karşı sevgimizi göstermek için Çine’ye geldik. Buradaki kadın arkadaşlarımızla birlikte zeytin hasadı yapıyoruz, mutluyuz” dedi.

Zeytin toplama yarışmasının sonunda festivale katkı sağlayanlara teşekkür belgesi verildi.

Festival çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapacak

Çine zeytin ve zeytinyağı festivali cumartesi günü kortej yürüyüşü ile başlayacak. Ardından, Uygun Aksoy, Nedim Atilla, Zeynep Delen Nircan, Oya Ayman’ın katılacağı organik tarımın sorunları konulu söyleşiler ile devam edecek.

Festival’de Bodrum Fotoğraf Sanatçıları Derneğinin hazırladığı 'Zeytinin delice yolculuğu' adı verilen fotoğraf sergisi de yer alacak.

Zeytin Şükran Ormanı'nın açılışı yapılacak

Ayrıca festival kapsamında doğa koruma, organik tarım, doğa ve çiftçi dostu tarım mücadelesine ömrünü adamış isimlerin asırlık zeytin ağaçlarına isimleri verilerek ‘Zeytin Şükran Ormanı’nın açılışı yapılacak.

21 Kasım'da ise Kuva-i Milliye Parkı’nda Dil Tengi ve Artista müzik grupları Çinelileri coşturacak.