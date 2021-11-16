Türkiye'nin su altı zenginliğini gözler önüne seren fotoğraflardan oluşan 'Mavi Miras' sergisi Ankara CerModern’de açıldı.

Sergiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve farklı ülkelerin büyükelçileri katıldı.

‘Türkiye Batık Envanteri Projesi’ kapsamında hazırlanan sergide su altı kültürel zenginliklerinden bir kesitin yer aldığını belirten Ersoy, “Serginin adı olarak kullanılan Türkiye'nin Mavi Mirası söylemini biz mavi vatanımızda yer alan kültürel varlıklarımızın tümünü tanımlamak için kullanıyoruz” dedi.

"Türkiye Batık Envanteri Projesi çalışmaları sürüyor"

Bakanlık olarak söz konusu kültürel mirasa büyük önem verdiklerini ve gelecek nesillere ulaştırmak için çalıştıklarını aktaran Bakan Ersoy, bu alanda ‘Türkiye Batık Envanteri Projesi’ kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Bakan Ersoy, 15 yıldır kesintisiz süren proje kapsamında toplanan verilerle ilk defa Türkiye su altı kültür mirası coğrafi bilgi sistemi oluşturulduğunu belirterek, projeyle ayrıca Osmanlı deniz kazılarına ilişkin arşiv bilgilerinin de içinde yer aldığı Osmanlı Su Altı Coğrafi Bilgi Sistemi'nin geliştirildiğini söyledi.

"86 personelimizi daha su altında arkeolojik çalışma yürütebilecek seviyeye getirdik"

Yürütülen batık çalışmalarıyla ilgili bilgileri paylaşan Ersoy, şunları söyledi:

"2021'de Bakanlığımızca verilen izinler çerçevesinde Türkiye kıyılarında 6 su altı kazısı, 4 su altı araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu noktada şunun altını özellikle çizmek isterim, su altı projelerimizin artan sayısına paralel olarak özellikle kıyı müze müdürlüklerimizde yer alan personelimize yönelik dalış eğitimleri vermeye başladık. Son üç yılda üç eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş olup 86 personelimizi daha su altında arkeolojik çalışma yürütebilecek seviyeye getirdik."

Uygun batıklara su altı kültür rotaları oluşturulacak

Kazı sürelerini uzatmak için çalışma yapılarak hem daha uzun süre hem de daha fazla noktada kazı gerçekleşmesini sağlayacaklarını aktaran Ersoy, kültürel varlıkları su altında da daha görünür kılmak için yeni yönetim modelleri geliştirdiklerini aktardı.

Bakan Ersoy, bu alanda en önemli konunun koruma olduğunu, bulunan batıklardan uygun olanlar üzerinde su altı kültür rotaları oluşturmayı amaçladıklarını söylerken sergi açılışına katılan ülkelerin büyükelçilerini de gelecek yaz batıklara dalmaya davet etti.