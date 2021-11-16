ABD’nin New York kentinde gayrimenkul danışmanlığından servet kazanan Harry Macklowe, eşi Linda Macklowe ile 2018 yılında boşandı. Boşanma davasının hakimi çiftin ortak sahibi olduğu sanat koleksiyonunun açık artırmayla satılmasına karar verdi.

Son 80 yılın en önemli eserleri satıldı

Sotheby’s Müzayede evi tarafınca yapılan açıklamada, Macklowe Koleksiyonu’nda bulunan 35 parça sanat eserinin toplamda 676 milyon dolara satıldığını duyurdu. Koleksiyonda yer alan eserlerin, son 80 yılın en önemli sanatçılarının piyasaya yeni sürülen başyapıtları olduğu söylendi.

Koleksiyonda, Mark Rothko'nun “No.7” adlı eseri 82,5 milyon dolara, Albert Giacometti'nin “Le Nez” adlı eseri 78,4 milyon dolara, Jackson Pollock'un “Numara 17,1951” adlı eseri 61,2 milyon dolara ve Cy Twombly'nin “İsimsiz” adlı eseri ise 58,9 milyon dolara satıldı.

Macklowe Koleksiyonu’nda yer alan diğer eserlerin 2022 yılı Mayıs ayına kadar satılacağı söylendi. Andy Warhol’un ünlü “Dokuz Marilyns” adlı eseri de koleksiyonun içinde yer alıyor.