İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Lübbey mahallesinde 60 kişilik kadroyla çekilen filmin yönetmenliğini Aziz Özuysal yapıyor.

Filmin Şubat ayında izleyiciyle buluşacağını söyleyen Özuysal, "Film, konum açısından Lübbey ile özdeşleşti. Güzel bir atmosferde çalışıyoruz, yıkık evlerle ve tarihle iç içeyiz. Burası Lidyalılar döneminden beri ayakta olan bir kent ama son dönemde terk edilmiş. O nedenle böyle bir atmosferde çekilen ve gerçek hikayeyi konu alan korku filmini izleyicilerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

'Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor'

Lübbey Mahallesi Muhtarı Ali Uysal, “Film bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyoruz” diyor.

Mahalledeki 52 evin tescillendiğini vurgulayan Uysal, Lübbey'e ziyaretçi sayısının her geçen gün artmaya başladığını söyledi.

Filmde rol alan Gül Pürçek de çekimlerin gelecek hafta sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.