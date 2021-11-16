Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 04:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Duhok 8. Uluslararası Film Festivali başladı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Irak'ta Duhok 8. Uluslararası Film Festivali başladı. Toplam 94 film festivalde gösterime girecek. Afganistan sinemasının önemli isimlerinin de özel konuk olarak katılacağı festival, 8 gün boyunca devam edecek.
Irak'ın Duhok şehrinde Duhok 8. Uluslararası Film Festivali başladı.
Bu yılki teması "çevre" olarak belirlenen festivalde, 49’u yabancı, 45’i Irak yapımı olmak üzere, İngilizce, Arapça ve Kürtçe 94 film gösterime girecek.
Festivale, Afganistan sinemasının önemli isimleri de özel konuk olarak katılacak.
Festival 22 Kasım'a kadar sürecek
Festivalin ilk filmi "Sınav" anlamına gelen The Exam oldu.
8 gün sürecek festivalde günde 6 panel düzenlenecek.
Festival 22 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek.
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