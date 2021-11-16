Irak'ın Duhok şehrinde Duhok 8. Uluslararası Film Festivali başladı.

Bu yılki teması "çevre" olarak belirlenen festivalde, 49’u yabancı, 45’i Irak yapımı olmak üzere, İngilizce, Arapça ve Kürtçe 94 film gösterime girecek.

Festivale, Afganistan sinemasının önemli isimleri de özel konuk olarak katılacak.

Festival 22 Kasım'a kadar sürecek

Festivalin ilk filmi "Sınav" anlamına gelen The Exam oldu.

8 gün sürecek festivalde günde 6 panel düzenlenecek.

Festival 22 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek.