Her bölüm ilgiyle izlenen TRT'nin sevilen belgeseli 'Ömür Dediğin'e bir ödül de Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından verildi.

Ömür Dediğin Programı Yapımcısı ve Sunucusu Zeliha İlhan Doymuş, "Koca çınarlara vefa ödülü aldık bugün burada. Biliyorsunuz Ömür Dediğin yaşlı insanların hikayelerini ekrana getiriyor dolayısıyla burada okuyan arkadaşlarımız da yaşlılık üzerine eğitim alıyor. Onlar da bir araya gelmişler ve demişler ki yaşlılara hizmet eden projeler var mı? Düşünmüşler düşünmüşler ve TRT'de ömür dediğin var demişler" açıklamasını yaptı.

Ödülü programın yapımcı ve sunucusu Zeliha İlhan Doymuş aldı.

Ömür Dediğin programıyla gençlere mesaj verdiklerini söyleyen Doymuş, "Yaşlıların hikayelerinde yatan tecrübeleri gençlere anlatmaya çalışıyoruz. Ne mutlu bize ki bugün gençler o mesajı almışlar ki bugün ödül törenine bizleri davet ettiler" dedi.

Ödül töreninden sonra Doymuş gençler ile söyleşi gerçekleştirdi.

"Ömür Dediğin" belgeseli, her Cumartesi saat 21.00'de TRT Haber'de izleyici ile buluşuyor.