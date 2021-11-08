Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin Devlet Opera ve Balesi’nden Atatürk anısına 10 Kasım konseri
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Mersin Devlet Opera ve Balesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yılına özel "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden (MDOB) yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım Çarşamba saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konseri, orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetecek.
Konserde, dünyaca ünlü besteci Ludwig Van Beethoven'in "Piyano Konçertosu" ve Franz Schubert'in "8. Senfonisi" müzikseverlerin beğenisine sunulacak.
Orkestra şefi Yazıcı, aynı zamanda konserde solist sanatçı olarak sahne alacak.
Son Haberler
- 16:00
- 16:08
- 16:08
- 16:04
- 16:11
Sıradaki Haber
AKM'de "Aida" kapalı gişe oynadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz