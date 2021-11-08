Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden (MDOB) yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım Çarşamba saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konseri, orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetecek.

Konserde, dünyaca ünlü besteci Ludwig Van Beethoven'in "Piyano Konçertosu" ve Franz Schubert'in "8. Senfonisi" müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Orkestra şefi Yazıcı, aynı zamanda konserde solist sanatçı olarak sahne alacak.