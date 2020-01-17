Kilometrelerce uzunluğu, burçları, kapıları...

UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi'ndeki "Diyarbakır Surları" yıllara meydan okuyor. Asırlardır onlarca medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehir Diyarbakır'daki surlar tüm ihtişamıyla tarihe ışık tutuyor.

Surların üzerinde şehre giriş-çıkışların sağlandığı kapılar ise tarihi bir öneme sahip.

Sanat Tarihçisi Prof. İrfan Yıldız, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kapılar surların en zayıf noktasıdır. Dolayısıyla yapılacak saldırılarda genelde kapılar hedef alınır. Akşam ezanıyla birlikte Diyarbakır Surları'nın kapılarının kapatıldığını sabah namazından sonra da açıldığını anlıyoruz."

Kapıların bir kısmı ayakta

Tarihi surlarda 4 ana kapının kanatlarından bir kısmı günümüze kadar ayakta kalmayı başardı.

Yıldız, "Urfa Kapı'nın 2 kanadı da günümüze ulaşmış. Tel Kapı'nın bir kanadı günümüze ulaşmış. Dağ Kapı'nın ve Yeni Kapı'nın kanatları günümüze ulaşmamış" dedi.

Urfa Kapı, üzerindeki hayvan figürleriyle döneme dair ipuçları veriyor. Bu ipuçlarını Prof. İrfan Yıldız şöyle değerlendirdi:

"Urfa Kapı'nın kapı kanatları özellikle dökme demirden yapılmış ve üzerindeki süslemelerle önemli. O dönemin süslemesi sosyokültürel ekonomik özellikleri bakımından bilgi vermesi açısından önem arz ediyor."

Tarih boyunca kullanılan kapılar, yakın zamana kadar da, Diyarbakır'ı başka illere bağlayan aktif geçiş noktaları oldu. Sur kapıları, ihtişamlarıyla tarihi şehri süslemeye devam ediyor.

Haber: Burak Dündar

Kamera: Erkan Günay