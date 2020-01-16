2019 yılının en çok izlenen ilk 100 program listesi açıklandı. En çok izlenen programlar arasında yer alan 11 futbol karşılaşması TRT 1’den sporseverler ile buluştu.

Listenin zirvesinde TRT 1’de yayınlanan İzlanda-Türkiye 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Karşılaşması yer aldı.

“İzlanda-Türkiye 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Karşılaşması” ardından yine TRT 1’de yayınlanan “Fransa-Türkiye 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Karşılaşması” listede ikinci oldu.

Diriliş Ertuğrul, Benim Adım Melek...



2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Karşılaşmaları’nın yanı sıra Trabzonspor-AEK UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması ve TRT 1’in ilgi ile izlenen dizileri Diriliş Ertuğrul, Benim Adım Melek, Payitaht Abdülhamid ve Mehmetçik Kutlu Zafer de 2019’un en çok izlenen 100 programı listesinde tüm kategorilerde yer aldı.

Berat Kandili özel yayını AB ve 20+ABC1 kategorisinde, Kalk Gidelim Yılbaşı Özel bölümü ise AB kategorisinde yılın en çok izlenen ilk 100 programı arasında oldu.

2020 Avrupa Şampiyonası TRT 1'de

Rakiplerini eleyerek 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı, A Grubunda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. Milliler, Şampiyonanın açılış maçını İtalya ile 12 Haziran’da Roma Olimpiyat Stadı’nda yapacak.

Oynadığı her maçıyla tüm Türkiye’yi kenetleyen A Milli Futbol Takımı, şampiyona boyunca heyecan yaşatacak. Millilerin tüm maçları TRT 1 ekranından izleyiciler ile buluşacak. Türkiye, TRT 1’de yine “bir” olacak.

Kaynak: TRT Haber