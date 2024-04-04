Mavera Müzik Topluluğu "Ramazaniyeler" programı ile sanatseverlerle buluştu

Topluluğun sanat yönetmeni Ahmet Taçoğlu, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, CRR'de ilk kez izleyicilerin beğenisine sundukları "Ramazaniyeler" projesinde bir ramazan gününü müzikal olarak tasvir ettiklerini söyledi.

Ramazan eğlencelerine ait ne varsa gösteriye koymaya çalıştıklarını aktaran Taçoğlu, programa davul ve manilerle başladıklarını anlattı.

Taçoğlu, "Sahur vakti okunan ilahilere de örnekler vereceğiz. Daha sonra meddah, ramazanla ilgili bir hikaye anlatacak. Onun ardından ramazanla ilgili elveda ilahileri seslendireceğiz ve arkasından bir kaside okunacak" dedi.

"Klasik Türk müziğini geçmişten geldiği şekilde dinleyicilere aktarmaya çalışıyoruz"

Karagöz gösterisinin de yer aldığı programı semai kahvelerinde icra edilen bir fasıl örneğiyle sonlandıracaklarını belirten Taçoğlu, Mavera Türk Müziği Topluluğu'na ilişkin, "1994 yılından beri faaliyette olan daha çok konser amaçlı bir araya gelen bir topluluk. Bütün sazende ve hanendeler sazlarının ustası ve profesyonel kişiler. Öyle olunca önceden repertuvarı hazırlıyoruz. Herkese gönderiyoruz. Onlar kendileri bakıyor. Daha sonra bir araya gelerek onları icra ediyoruz. Varsa bir aksilik onları gideriyoruz. Provalarımızı tamamlıyoruz" diye konuştu.

Taçoğlu, topluluk olarak orijinal projeleriyle özgün çalışmalar sürdürdüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Grup eski bir grup ve Ankara kökenliyiz. Fakat 12 yıldır daha çok İstanbul'da ve birçok şehirde, yurt dışında konserlerimiz oldu. Türk müziğini özgün haliyle aktarmaya çalışıyoruz. Günümüzde çokça sentez müzikler ortada ama biz klasik Türk müziğini geçmişten geldiği şekilde dinleyicilere aktarmaya çalışıyoruz. Kulaklarda yer etmesine gayret ediyoruz ve çok farklı konularda orijinal projelerimiz var, onlarla ufuk açmaya çalışıyoruz. Yani tekdüze bir iş yapmıyoruz. Her yaptığımız konserin bir detayı ve manifestosu var."

Programda alanında uzman 24 sanatkardan oluşan Mavera Türk Müziği Topluluğu'na sunum ve açıklamalarıyla Mustafa Kelleci, hayali olarak da İshak Tekgül eşlik etti.