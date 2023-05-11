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Kültür-Sanat
AA 11.05.2023 23:47

Mardin'in telkari takıları Viyana’da sergileniyor

"Anadolu’nun Renkleri" isimli karma takı sergisinde Mardin’in Midyat yöresine ait kadim telkari takıları Viyana'da sanatseverlerle buluştu.

Mardin'in telkari takıları Viyana’da sergileniyor
[Fotograf: AA]

Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) sergi salonunda, Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Nesrin Yeşilmen, Sabahattin Akgül, İzzet Zorlu ve Fatih Yeşilmen’in eserleri sergilendi.

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyeleri ve aynı zamanda takı tasarımcıları olan değerli hocaları ağırladıklarını söyleyerek, her birinin kendi alanında maharetlerini yansıttıkları takıların misafirlerin beğenisine sunulacağını ifade etti.

Mardin'in telkari takıları Viyana’da sergileniyor

Yorulmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sergide, Doç. Dr. Nesrin Yeşilmen’in terk edilmeye yüz tutmuş, geleneğin renkler ve ipliklerle aktarılmış hali nakışların takı sanatıyla buluşmasını, Sabahattin Akgül’ün Mardin ve Midyat yöresine ait kadim Telkari sanatının farklı bir bakış açısı ile üretilmesini, Fatih Yeşilmen’in Türk süsleme sanatından tezhibi takı sanatıyla buluşturmasını ve İzzet Zorlu’nun geometrinin sahip olduğu kusursuz düzenin takipçisi olarak takılara yansımasını bulacaksınız."

Sergideki takıları büyük bir ilgiyle inceleyen davetliler sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldı.

Mardin'in telkari takıları Viyana’da sergileniyor

Sergi açılışı kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sabahattin Akgül, Midyat yöresine ait telkari sanatının geçmişten bugüne serüvenini davetlilerle paylaştı.

Daha sonra sanatçılar telkari takı yapımını davetlilerin de katılımıyla uygulamalı gösterdi.

Karma takı sergisi cumartesiye kadar Viyana YEE’de ziyaret edilebilecek.

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