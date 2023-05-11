Bu hafta 8 film vizyona girecek

Louis Garrel'in yönetmenliğini yapıp, başrolü Roschdy Zem ve Anouk Grinberg ile paylaştığı "Masum" izleyici ile buluşacak.

Fransız yönetmen Garrel'in romantik komedi türündeki filmi, annesinin hapishanedeki mahkumla evleneceğini öğrenen ve annesini korumak için her şeyi göze alan bir adamın hikayesini konu ediniyor.

"Belle ve Sebastian: Cesur Dostum"

Pierre Core imzalı "Belle ve Sebastian: Cesur Dostum", İkinci Dünya Savaşı sırasında, Fransa alplerinde doğup büyümüş bir çocuğun hayatta kalma mücadelesini odağına alıyor.

Macera, dram ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapımda başrolleri Robinson Mensah Rouanet, Michele Laroque, Alice David, Caroline Anglade, Syrus Shahidi, Aurelien Recoing ve Lou Lambrecht paylaştı.

"Koku"

Barış Gördağ ile Yasin Çetin'in yönetmenliğinde çekilen "Koku"nun başrollerinde Nergis Öztürk, Yunus Emre Yıldırımer ve Mehlika Buğlem Kılıç oynadı.

Hazel Sevim Ünsal'ın senaryosunu kaleme aldığı dram ağırlıklı film, felsefe profesörü olan ve ailesinden beklediği sevgiyi alamayan bir kadının hikayesini işliyor.

Haftanın korku filmleri

Uğur Karakuzu'nun filmi "Sırrı Cin", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini olacak. Filmde Zöhre Alsan, Leyla Parlak ve Serkan Güney rol aldı.

Michelle Monaghan, Danika Frederick ve Skeet Ulrich'in başrollerini paylaştığı "Lanetli Kan" korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Yönetmenliğini Brad Anderson'un üstlendiği film, doğa üstü varlıklar tarafından ele geçirilen oğlunu kurtarmaya çalışan bir annenin hikayesini anlatıyor.

Kjersti Helen Rasmussen'in beyaz perdeye uyarladığı "Karabasan"da Eili Harboe, Herman Tommeraas ve Dennis Storhoi" oynadı. Norveç yapımı filmin konusu özetle şöyle:

"Eve taşındıktan bir süre sonra Mona, her uykuya daldığında daha da yoğunlaşan gece korkularına kapılır. Çok geçmeden, Mona'nın sorunları tehlikeli bir şekilde kontrolden çıkar ve doğmamış çocuğunu ele geçirmeye niyetli efsanevi bir iblis olan Mare tarafından saldırıya uğradığına ikna olur."

Haftanın animasyonları

Japon yönetmen Ayako Kouno'nun "Sword Art Online the Movie: Progressive-Scherzo of Deep Night" adlı filmi ile Will Ashurst'un sinemaya uyarladığı "Neşeli Çiftlik: Tren Kalkıyor!" animasyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.