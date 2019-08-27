Mardin Valiliğinin "Yükseliyoruz Mardin" sloganıyla başlattığı projeyle, Dara bölgesinde balon uçuşları başladı.

Zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran tarihi Dara Antik Kenti'nde, gün doğumunda düzenli balon uçuşları gerçekleştiriliyor.

Turistler, balonla havalandıkları Dara Antik Kenti üzerinde bir yandan güneşin doğuşunu izleme fırsatı buluyor, diğer yandan tarihi yapıları kuş bakışı seyrediyor.

Uçuşların iki ayrı bölgede yapılması planlanıyor

Balon uçuşu düzenleyen şirketin yetkilisi Kemal Pala, balon uçuşunun en eski hava araçlarından olduğunu söyledi.

Türkiye'de profesyonel anlamda balon uçuşlarının ilk kez 1993'te Kapadokya'da başladığını belirten Pala, bunun sadece Kapadokya ile sınırlı kalmadığını, birkaç yıl önce Pamukkale'de de balon turizminin başladığını anlattı.

Mardin için iki ayrı bölgede uçuşlar planlandığını, bunlardan biri olan Dara Antik Kenti'nde uçuşların başladığını vurgulayan Pala, bir süre sonra da tarihi Mardin şehri üzerinde uçuşların başlayacağını belirtti.

Pala, uçuşlarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığından bahsederek, "Sağlıklı bir şekilde uçuşlarımız bundan sonra devam edecek. 'Yükseliyoruz Mardin' sloganıyla başladık. Bu kadim şehri gökyüzünden görmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: AA