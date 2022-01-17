Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da Roma dönemine ait mezar bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar bulundu.
Akçapınar Mahallesinde jandarma ekipleri devriye görevinde orman yolunda toprak kayması sonucu ortaya çıkan kemikleri tespit etti.
Jandarma ekipleri, Manisa Müze Müdürlüğüne bilgi verdi. Müzeden bölgeye gelen yetkililerin yaptıkları incelemede buluntunun Roma dönemine ait bir mezar olabileceği vurgulandı.
Bir insana ait olduğu sanılan 4 kemik yetkililerce muhafaza altına alındı.
Etiketler: Manisa Roma Dönemi
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