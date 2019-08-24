"Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı" olarak nitelendirilen Bitlis'in Ahlat ilçesi, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Kırgız Türklerinin kök börü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit ve güreş müsabakaları ile beşik, gelin alma ve tuşo toyu gösterileri ilgiyle izleniyor.

Alandaki çadırlarda sergilenen geleneksel el sanatları ürünlerini inceleyerek alışveriş yapan vatandaşlar, ok atıp ata biniyor. Çocuklar da kendileri için hazırlanan bölümlerde geleneksel çocuk oyunlarını oynayarak eğleniyor.

Diyarbakır'dan Ahlat'ta gelen Eyüp Bilen, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kök börü ve atlı okçuluk oyunlarının etkileyici olduğunu söyledi.

İlk kez atlı okçuluk oyunlarını görme imkanı bulduğunu belirten Bilen, "Bu etkinlikleri izlemeye geldik. Atalarımızın nasıl savaştıklarını gördük. Malazgirt Zaferi'ni kutluyorum. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

"İnsanlarda duygu bırakmaya çalışıyoruz"

Altay Atlı Okçuluk ve Geleneksel Savaş Sanatları Spor Kulübü Başkanı Davut Çakır da geleneksel atlı okçuluk ve Türk atlı okçuluğu yaptıklarını söyledi.

Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında alanda gösteri gerçekleştirdiklerini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Yaptığımız gösterilerle atalarımızın bize bıraktığı mirası ve dünya tarihinde en iyi oldukları becerileri sergilemeyi amaçlıyoruz. Onlar kadar iyi olamasak da bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. At üzerinde ok atma, kılıç ve mızrak kullanma gibi faaliyetleri yaptıktan sonra Malazgirt Savaşı'nın canlandırmasını yaparak insanlarda bir duygu bırakmaya çalışıyoruz. Gösterilen ilgiden memnunuz."

Kaynak: AA