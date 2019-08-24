Asırlar boyu birçok alimin yetiştiği Edirne'nin Saatli Medrese'si yenilendi. 2016'da başlayan restorasyon tamamlandı.

Tarihi yapı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yaklaşık 3.7 milyon lira sözleşme bedeli olan bu çalışmayla medresemizi eski görkemine kavuşturmak için çok detaylı çalışmalar yaptık. Aslına uygun şekilde bu mirası ihya ettik. Duvarlarından sütunlarına kadar her parçanın onarımı yapıldı" dedi.

80 yıldır kullanılmıyordu

Medrese, 1447'de Sultan İkinci Murat tarafından yaptırıldı. Şehzadelerin eğitiminde önemli rol aldı. Fatih Sultan Mehmet de bunlardan biri.

80 yıldır kapalı kalan medrese binasında, yeniden derslikler oluşturulacak. Vakfiyesine uygun şekilde kullanılacak.

Binaya orijinal yapısı bozulmadan elektrik bağlantısı yapıldı. Isıtma ve soğutma sistemleri de yerleştirildi.

Kaynak: TRT Haber, AA