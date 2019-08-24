Trabzon'da yılın 7 ayında 772 bin 366 yerli, 1 milyon 405 bin 145 yabancı olmak üzere 2 milyon 177 bin 511 ziyaretçi konakladı.

Kentte geçen yılın aynı döneminde ise 546 bin 912 yerli, 1 milyon 154 bin 60 yabancı olmak üzere 1 milyon 700 bin 972 kişi konaklamıştı.

Kent 602 tesis kapasitesine sahip

Trabzon'da geceleme, tesis ve yatak kapasitesinde de artış meydana geldi. Buna göre, tesis sayısı 602'ye, yatak kapasitesi ise 35 bin 951'e yükseldi.

Kentte hizmet veren apart ve rezidans şeklinde kullanılan işletmeler hariç turizm işletmesi ve yatırım belgeli tesis sayısı 97, yatak sayısı ise 12 bin 534'e ulaştı. Kentte belediye belgeli 365 tesis, 17 bin 362 de yatak bulunuyor.

Uzungöl turizm bölgesinde de tesis sayısı 140, yatak sayısı ise 6 bin 55 oldu.

Turistler müze ve ören yerlerine de ilgi gösteriyor

Kente gelen turistler müze ve ören yerlerine de ilgi gösteriyor.

Atatürk Köşkü'nü yılın 7 ayında 217 bin 604 turist ziyaret etti.

Bu dönemde Sümela Manastırı 116 bin 526 turiste ev sahipliği yaparken, Çal Mağarası 87 bin 618, Ayasofya 73 bin 530 ve Trabzon Tarih Müzesi 25 bin ziyaretçiye kapılarını açtı.

Trabzon Şehir Müzesi'ni 18 bin 902, Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi'ni 12 bin 604, Küçük Ayvasıl Kilisesi'ni 4 bin 447 ve İpekyolu Müzesi'ni 3 bin 99 kişi gezdi.

Turizm danışma merkezleri

Kentte farklı noktalarda yer alan turizm danışma merkezlerini de 6 bin 358 yerli, 10 bin 328 yabancı olmak üzere 16 bin 686 turist ziyaret etti.

Meydan danışma bürosu 6 bin 477 kişiye hizmet vererek ilk sırada yer aldı.

Kentte ayrıca havalimanı iç hatlar danışma bürosu, 4 bin 431 turiste hizmet verirken, Uzungöl danışma bürosu, 3 bin 512, havalimanı dış hatlar masa ve büro da 2 bin 266 turiste yardımcı oldu.

3 bin 316 çağrıya cevap verildi

İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından günlük sorulara cevap vermek için oluşturulan "Alo Turizm Çağrı" hattında da yoğunluk yaşanıyor.

Alo Turizm hattında, yılın ocak-temmuz döneminde 3 bin 316 çağrıya cevap verildi.

Kaynak: AA