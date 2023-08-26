Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı geçen yıl 200 bin ziyaretçiye ulaştı

Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Muş'a gelen Çokçetin, temel vazifelerinin ülkenin korunan alan potansiyelini ortaya çıkarmak, bu alanların doğal zenginliklerini koruma ve kullanma dengesini gözeterek gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Korunan alanların biyolojik ve yaban hayatı zenginliğiyle, endemik türleri ve köklü tarihi bünyesinde barındırmasıyla ülkeye ayrı bir değer kattığını belirten Çokçetin, bu değerleri koruyabilmek için, "milli park", "tabiat parkı", "yaban hayatı geliştirme sahası" gibi alanlar ilan ederek doğal hayatın korunması noktasında düzenlemeler yaptıklarını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda da önemli düzenlemeler yaptıklarını anlatan Çokçetin, "İlan ettiğimiz korunan alanlar tarihi, arkeolojik ve kültürel kaynakları içinde barındıran ve tarihi olayları belgeleyen yerler olmaları münasebetiyle büyük önem arz ediyor. Bu alanları ve bu alanlarda yaşanan kahramanlık destanlarımızı bütün dünyaya duyurmak bizlere, ecdadımıza olan vefa borcumuzu bir nebze olsun ödeme imkanı veriyor. Türkiye genelinde 48 milli parkımız bulunmaktadır. Bunlardan 8'i tarihi milli parktır. Ayrıca 266 tabiat parkımız vardır." diye konuştu.

"Patın onarım ve peyzaj düzenlemeleri yapıldı"

Tarihi milli parkların büyük çoğunluğunun harbe konu alanlardan oluştuğunu ifade eden Çokçetin, şunları kaydetti:

"Bu alanlarımızda, şehitlik ihyaları, alt yapı ve üst yapı tesisleri, idare ziyaretçi merkezleri ve müzeler yaparak milletimizin tarih şuurunun yükseltilmesi için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2018'de milli park ilan ettiğimiz 238 hektarlık bu sahanın öncelikle Uzun Devreli Gelişme Planı'nı yaptık. Uzun Devreli Gelişme Planı kapsamında, tarihi milli parkımıza, fetih yolu, namazgah, merasim alanlarının düzenlenmesi, giriş kontrol birimleri, çevre düzenlemelerini tamamladık. Ayrıca, halkımızın tarihi bir atmosferde vakit geçirebilmesi maksadıyla millet bahçesi, millet kıraathanesi, piknik üniteleri, spor tesisleri ve çocuk oyun gruplarını da hizmete aldık."

[Fotoğraf: AA]

Malazgirt'teki milli parkta idari bina, ihata duvarı, çelik yaya köprüsü, bitkisel ve yapısal peyzaj işleri ile çevre düzenleme ve alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını belirten Çokçetin, yeşillendirme çalışmaları kapsamında alana çok sayıda fidan diktiklerini söyledi.

Milli parkta ata sporlarının yaşatılabilmesi için alanlar oluşturduklarını vurgulayan Çokçetin, "Bunların yanı sıra geleneksel çocuk oyun alanı, ikram alanı, giriş takı ve peyzaj düzenlemeleri ile 17 han çadırı, oba alanı ve 30 yiyecek içecek ünitelerini milli parkımıza kazandırdık. Alana yapılan yatırımlar neticesinde 2022 yılı ziyaretçi sayısı etkinlikler dahil 200 bin kişiye ulaştı. 952. yıl tören hazırlıkları kapsamında ise Genel Müdürlüğümüzce alanın bakım, onarım ve gerekli peyzaj düzenlemeleri yapıldı." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Çokçetin, tarihi alanda Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlik merkezi inşa edilerek, bungalov evler, amfi, yemekhane, basketbol, tenis ve spor alanlarının yapıldığını ifade etti.

Sultan Alparslan'ın Bizans ordusuna karşı kazandığı ve Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünün gururla kutlandığını bildiren Çokçetin, "Şanlı tarihimizde yaşanan olaylara tanıklık eden içinde kültürel değerlerimizi barındıran alanları koruma altına alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz, Anadolu'nun yurt edinilmesinde mihenk taşı olan Malazgirt Meydan Muharebesi'nin cereyan ettiği alanları tarihe uygun dokular taşıyan adeta bir tarih sahnesi olarak yaşatmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.